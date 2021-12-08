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В Якутии 11 человек оштрафовали за распространение фейков о вакцинации от ковида

Общая сумма штрафов - 210 тыс. рублей

ЯКУТСК, 8 декабря. /ТАСС/. В Якутии 11 человек привлечены к административной ответственности за распространение фейков о вакцинации от коронавируса, сообщается в среду в Telegram-канале оперштаба республики.

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"В Якутии 11 человек привлечены к ответственности за распространение фейков о вакцинации от COVID-19", - говорится в сообщении. Общая сумма штрафов составляет 210 тыс. рублей.

По данным регионального оперштаба, в Якутии за последние сутки выявлено 240 новых случаев заражения коронавирусом, из них 90 - в Якутске.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за все время пандемии в регионе зарегистрировано 72 228 заражений коронавирусом, 65 809 человек выздоровели, умерли 1 707.

Теги
РоссияЯкутияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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