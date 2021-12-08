В Токио в следующем году начнут выдавать сертификаты об однополом партнерстве

ТОКИО, 8 декабря. /ТАСС/. Администрация Токио в следующем году намерена ввести систему выдачи сертификатов об однополом партнерстве. Об этом заявила в среду глава города Юрико Коикэ.

"Это поможет решить проблемы в повседневной жизни и будет способствовать пониманию разнообразия жителями Токио. Мы рассмотрим возможность сделать систему доступной для многих людей", - сказала она.

В ряде японских префектур и округов местные власти уже приняли решение одобрить однополые браки, однако эти разрешения носят символический характер и не имеют формальной силы из-за отсутствия соответствующей законодательной базы на государственном уровне.

Аналогичная система будет действовать и в Токио. Сейчас она применяется только в нескольких районах города, включая Сибую, Минато, Накано.

В этом году окружной суд города Саппоро (северная префектура Хоккайдо) первым в Японии постановил, что существующий в стране запрет на однополые браки является антиконституционным.