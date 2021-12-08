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В Татарстане ограничили движение междугородних автобусов из-за плохих погодных условий

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов

КАЗАНЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Движение междугородних автобусов в Татарстане временно ограничено из-за неблагоприятных метеорологических и дорожных условий. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

"В связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями в целях обеспечения безопасности дорожного движения 8 декабря 2021 года до улучшения погодных условий вводится временное ограничение движения междугородних автобусов", - сообщили в пресс-службе.

По прогнозам синоптиков, 8 декабря в Республике Татарстан ожидается снег, метель с существенным ухудшением видимости, усиление ветра до 17 м/с, на дорогах возможно образование гололедицы и снежных заносов.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов.

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