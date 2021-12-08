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Пандемия COVID-19

Гутерриш ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом

В офисе генсека ООН сообщили, что симптомов заболевания у него нет

ООН, 8 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ушел на самоизоляцию до четверга после контакта с инфицированным коронавирусом, симптомов заболевания у него нет. Об этом сообщил журналистам в среду заместитель представителя генерального секретаря Фархан Хак.

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"Мы подтверждаем, что генеральный секретарь находился в контакте с лицом, сдавшим положительный тест на коронавирус, - сказал Хак. - Симптомов у него нет, первый сданный тест был отрицательным. Однако в качестве предосторожности он будет работать из дома до проведения нового теста 9 декабря, в четверг".

Ранее информация о самоизоляции Гутерриша появилась в ряде СМИ со ссылкой на источники. Генеральному секретарю ООН 72 года. Ранее в Нью-Йорке были зарегистрированы случаи заражения омикрон-штаммов коронавируса.

Теги
Гутерриш, АнтониуПандемия COVID-19
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