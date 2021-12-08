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Регулярное авиасообщение откроется между Нижним Новгородом и Воронежем в январе

Полеты запланированы два раза в неделю

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 декабря. Авиакомпания Red Wings с середины января начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Нижний Новгород - Воронеж. Полеты запланированы два раза в неделю, сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта имени Чкалова.

"Из Международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова (управляется УК "Аэропорты Регионов") начинаются полеты в Воронеж. Уже с 14 января 2022 года авиакомпания Red Wings планирует запустить прямые регулярные рейсы в столицу Черноземья", - сказано в сообщении.

Полеты на воздушных судах Sukhoi Superjet 100 будут выполняться по понедельникам и пятницам.

Аэропорт Нижнего Новгорода им. В. П. Чкалова обслуживает международные и внутренние авиарейсы и является основным запасным аэродромом московского авиаузла. Полеты из Нижнего Новгорода осуществляют около 30 авиакомпаний по более чем 40 направлениям.

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