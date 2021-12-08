В Хабаровском крае обеспечат транспортную доступность в любую точку за четыре часа

ХАБАРОВСК, 8 декабря. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае рассчитывают обеспечить к 2026 году транспортную доступность в любую точку региона за четыре часа. Об этом сообщил губернатор края Михаил Дегтярев во время расширенного совещания в среду, на котором была презентована стратегия развития региона.

"Хабаровский край - одна из немногих территорий России, где представлены все виды транспорта, регион по праву признан главным логистическим узлом на Дальнем Востоке. Вместе с тем транспортная доступность - это, пожалуй, самая большая проблема для людей. Даю поручение к 2026 году обеспечить транспортную доступность за четыре часа в любую точку края", - сказал Дегтярев. Хабаровский край имеет протяженную территорию, с рядом населенных пунктов на севере края нет другого сообщения, кроме воздушного.

Проект "За четыре часа в любую точку Хабаровского края" будет реализован в рамках флагманских инициатив, которые легли в основу стратегии развития региона на ближайшие годы, презентованной губернатором в среду на расширенном совещании. Это "Интересная работа, достойная зарплата", "Край комфортного проживания", "Край здоровья. Растим будущее", "Край инноваций и новых возможностей", "Край притяжения. Туризм в удовольствие".

Решение задачи по повышению транспортной доступности региона, по словам главы, удастся добиться за счет приобретения трех новых бортов L-410 взамен устаревших, трех "Суперджетов". Это позволит увеличить региональный пассажиропоток до с 45 тыс. до 100 тыс. человек в год.

Он также поручил поставить на маршрут на участках Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань скоростной поезд "Ласточка", обновить четыре пригородных электропоезда из пяти курсирующих, 625 единиц пассажирского транспорта в Хабаровске и в районах. На данный момент в крае 1 100 автобусов, троллейбусов и трамваев. Помимо этого в крае будет внедрена безналичная система проезда, электронного проездного на всех видах пассажирского транспорта. В числе задач на ближайшие несколько лет Дегтярев обозначил и обновление дорожной инфраструктуры.

"В течение пяти лет мы построим и приведем в порядок 800 км дорог, продолжим работу по восстановлению аварийных мостов. К 2026 году ставлю задачу правительству Хабаровского края обеспечить сквозное круглогодичное автомобильное движение между Комсомольском-на-Амуре и поселком Чегдомын, которого до сих порт не существует, привести в нормативное состояние дорогу Советская Гавань - Ванино, Селихино - Николаевск-на-Амуре", - сказал Дегтярев.