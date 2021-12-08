В России выявили 30 752 заразившихся коронавирусом за сутки. Это минимум с 13 октября

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 30 752, до 9 895 597, сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал минимальным с 13 октября. В относительном он составил 0,31%

В частности, 2 209 случаев заражения выявлены в Санкт-Петербурге, 1 854 - в Московской области, 766 - в Красноярском крае, 752 - в Самарской области, 701 - в Воронежской области. В настоящее время продолжают лечение 1 008 707 человек.

Число летальных исходов возросло за сутки на 1 179 против 1 182 днем ранее, до 284 823. Таким образом, число смертей не превышает 1 200 в сутки уже три дня подряд. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,88%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 54 летальных случая в Московской области, 49 - в Санкт-Петербурге, 47 - в Воронежской области, 39 - в Красноярском крае, 37 - в Волгоградской области.

Число вылечившихся возросло за сутки на 36 976, до 8 602 067 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 86,9% от общего числа заразившихся.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 004 против 2 573 днем ранее. Всего с начала пандемии выявили 1 971 951 случай заражения.

В относительном выражении прирост составил 0,15%.

Число летальных исходов из-за ковида в Москве возросло за сутки на 90 против 94 днем ранее, до 34 943 (1,77% всех инфицированных), следует из сообщения штаба.