Госсовет Крыма поддержал федеральный законопроект о QR-кодах

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госсовета Крыма на заочном голосовании поддержали внесение законодательных изменений в федеральный закон, которые предполагают введение QR-кодов в общественных местах, сообщается на сайте регионального парламента.

"Согласованы изменения в закон Российской Федерации "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", направленные на урегулирование порядка предоставления гражданам услуг в случае распространения новой коронавирусной инфекции, а также порядка уведомления физических лиц о результатах исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции в целях предупреждения ее распространения на территории страны", - говорится в сообщении.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании на транспорте и в общественных местах QR-кодов о прививке от коронавируса. Предполагается, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. По законопроекту, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

С 1 декабря после снижения количества выявляемых случаев коронавируса власти Крыма разрешили работу в ночное время заведениям общепита, в которых вакцинацию прошли все сотрудники. Также увеличивается допустимая наполняемость залов в театрах и кинотеатрах с 50% до 70%. С 15 декабря для вакцинированных в возрасте старше 60 лет отменят самоизоляцию и возобновят льготный проезд в общественном транспорте. В республике продолжают действовать QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. Проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.