Депутаты Заксобрания Приамурья поддержали законопроект о QR-кодах

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Амурской области поддержали внесение изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", который предполагает введение QR-кодов в общественных местах, сообщается в среду на сайте парламента региона.

"Рассмотрев проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (в частности введения некоторых ограничительных мер в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции), законодательное собрание постановляет поддержать проект", - говорится в документе.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании на транспорте и в общественных местах QR-кодов о прививке от коронавируса. Предполагается, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. По законопроекту, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Ухудшение эпидемической обстановки по COVID-19 в Амурской области фиксируется с начала июня, в регионе вводят дополнительные ограничения, увеличивают коечный фонд, с октября в Благовещенске и еще в восьми муниципалитетах введена система QR-кодов при посещении заведений общепита, крупных торговых центров, учреждений культуры и спорта, кинотеатров, салонов красоты и парикмахерских. С декабря введена аналогичная система в высших и средних профессиональных учебных заведениях.

С начала пандемии в области выявлено 48,3 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 552 человека умерли. Первым компонентом в регионе вакцинировались 418 тыс. человек, вторым - 370,1 тыс. человек.