Ежедневные показатели заболеваемости COVID-19 в Волгоградской области снизились на 15%

ВОЛГОГРАД, 8 декабря. /ТАСС/. Уровень ежедневной заболеваемости коронавирусной инфекцией в Волгоградской области за последний месяц снижен на 15%, нагрузка в инфекционных госпиталях снизилась более чем в два раза - с 7,5 тыс. человек до 3 тыс. Об этом на брифинге оперштаба сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

"Уровень ежедневной заболеваемости коронавирусной инфекцией снижен на 15% и, соответственно, уровень находящихся на госпитальном лечении снизился значительно - более чем в два раза, с 7,5 тыс. до 3 тыс. человек. При этом по-прежнему на высоком уровне сохраняется доля тяжелых случаев болезни - порядка 8-12% госпитализированных людей находятся в реанимациях и палатах интенсивной терапии. Состояние их очень сложное и тяжелое", - сказал Бочаров.

В пресс-службе администрации Волгоградской области добавили, что снижение уровня заболеваемости на 15% зафиксировано за последний месяц. Сообщается, что в подавляющем большинстве случаев в реанимациях и палатах интенсивной терапии находятся люди в возрасте 60 лет и старше, не прошедшие вакцинацию. Также остается высоким уровень летальности среди пожилых и страдающих хроническими заболеваниями.

По данным оперштаба по Волгоградской области, в регионе выявлено более 120 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 4,8 тыс. человек. Всего с начала прививочной кампании первый этап иммунизации прошли более 1,3 млн человек, что составляет 81,5% от плана.