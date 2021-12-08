Адвокат сообщил, что Саакашвили возобновил лечение

"После того как Специальная пенитенциарная служба отступила [от своего решения] и вчера же после заявления Саакашвили разрешила ему смотреть телевизор, бывший президент прекратил протест и продолжил лечение", - сказал Садзаглишвили, навестивший Саакашвили в военном госпитале города Гори.

Саакашвили во вторник сообщил адвокату, что после того как Служба госинспектора оштрафовала Минюст на 2,5 тыс. лари (около $810) за публикацию в ноябре кадров, где видно, как он принимает пищевые добавки, а также запечатлен момент его доставки в тюремную больницу на окраине Тбилиси, сотрудники Специальной пенитенциарной службы пришли к нему в палату и сказали, что отныне они запрещают ему пользоваться телевизором, а также лишают права принимать посетителей.

По словам Саакашвили, причиной такого наказания послужило то, что 8 ноября в тюремной палате он толкнул медицинский анализатор, который упал на пол. Специальная пенитенциарная служба во вторник распространила заявление, где указала, что никакого постановления о дисциплинарном наказании в отношении Саакашвили не было вынесено, так как повреждение медицинской техники было незначительным.

Саакашвили вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов, проходивших в стране в начале октября, после чего был задержан и помещен в тюрьму. Бывший грузинский лидер объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. 20 ноября его доставили в военный госпиталь Гори из тюремной больницы на окраине Тбилиси, куда он был помещен 8 ноября.

Экс-президент покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты. Саакашвили заочно приговорили к трем и шести годам заключения. 20 октября ему предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, которое предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. В последние годы экс-президент проживал на Украине и имеет гражданство этой страны.