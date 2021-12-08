Более 50 тыс. человек воспользовались станциями БКЛ московского метро в день открытия

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Новыми 10 станциями Большой кольцевой линии московского метрополитена воспользовались в день открытия 53 тыс. пассажиров. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Вчера открыли сразу 10 станций метро - впервые с 1935 года. Районы с запада на юг связались благодаря новому участку БКЛ. Уже в первый вечер работы новыми станциями воспользовались 53 тыс. пассажиров: 29 тыс. вошли на станции, 24 тыс. сделали пересадки", - говорится в публикации.

Там уточняется, что в топ-3 популярных станций нового участка БКЛ в первый день вошли "Воронцовская", ею воспользовались 11,3 тыс. пассажиров; "Кунцевская", на которой побывали 9,3 тыс. человек; "Мичуринский проспект" - 6,7 тыс. пассажиров.

"[Участком] БКЛ от "Мневников" до "Каховской", его станциями воспользовались <…> за сегодняшнее утро до 10:00 - 31 тыс. человек", - добавил заммэра Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.