В Дагестане пройдет пятый республиканский молодежный антикоррупционный форум

МАХАЧКАЛА, 8 декабря./ТАСС/. Пятый республиканский молодежный антикоррупционный форум на базе исторического парка "Россия - Моя История" пройдет 13 декабря в Махачкале. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Министерства по делам молодежи Республики Дагестан.

"13 декабря на базе исторического парка "Россия - Моя История" в Махачкале начнет свою работу V Республиканский молодежный антикоррупционный форум. Его организатором выступает Министерство по делам молодежи Республики Дагестан. Участие в мероприятии примут студенты вузов Дагестана и молодые общественные деятели. На форуме подведут итоги республиканского конкурса социальной рекламы антикоррупционной направленности", - говорится в сообщении.

Отмечается, участников форума ждет работа по секциям, в которых обсудят антикоррупционную пропаганду, общественный контроль в борьбе с коррупцией, антикоррупционную экспертизу нормативно-правовых актов Дагестана.