Россияне назвали самые нелюбимые предновогодние дела

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Почти 50% жителей России считают подготовку к Новому году приятной. Такие данные опубликовал в среду сервис SuperJob по итогам опроса, проведенного в период 24 ноября - 3 декабря 2021 года среди 1 600 респондентов со всех округов страны.

"44% россиян считают любые предновогодние хлопоты приятными, причем мужчины придерживаются подобной точки зрения чаще женщин (46 и 43% соответственно)", - говорится в сообщении.

Тем не менее, каждый одиннадцатый россиянин признался, что поиск подарков - самое нелюбимое занятие в подготовке к Новому году, 8% респондентов раздражает закупка продуктов и приготовление праздничных блюд. Женщины чаще мужчин называли "вахту у плиты" одним из самых раздражающих дел в подготовке к празднованию Нового года: 10% против 6% соответственно. Мужчины таким занятием чуть чаще называли закупку продуктов: 9% против 7% у женщин. Поиск подарков - одинаково раздражает перед Новым годом и женщин, и мужчин (по 9%).

Предпраздничная уборка и мытье столовых сервизов нервируют 7% опрошенных. Предновогодняя суета и спешка раздражают 4% россиян, еще 4% возмущаются большими тратами. Лишь 1% респондентов не нравится в подготовке к Новому году украшение жилья и елки. Среди других нервирующих дел и обязанностей россияне отмечали само ожидание праздника, корпоративные мероприятия, приглашение и выбор гостей, необходимость поздравлять коллег, клиентов, заказчиков и руководство, согласование культурной программы, выбор алкоголя.