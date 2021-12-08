"Норникель" построит на Таймыре новый поселок для переселения людей из опасной зоны

КРАСНОЯРСК, 8 декабря. /ТАСС/. "Норникель" в 2026 году планирует завершить строительство для переселения жителей поселка Тухард в Красноярском крае, живущих с советского времени в санитарно-защитной зоне производственного предприятия. Об этом в среду сказал старший вице-президент компании Андрей Бугров во время диалогов с заинтересованными сторонами по отчету об устойчивом развитии.

Поселок Тухард возник стихийно во второй половине прошлого века. Тогда представители коренных малочисленных народов севера селились во временном жилье для рабочих рядом с объектами "Норильскгазпрома" (дочерняя компания ГМК "Норникель"), что было обусловлено близостью к коммуникациям и бытовым удобствам. Поселение оказалось в санитарно-защитной зоне предприятия.

"Люди не должны проживать в опасной близости от промышленных объектов. Необходимо, обеспечив комфортные условия, переселить их из опасной зоны, избегая всего, что могло бы заставить их потерять свой коренной образ жизни, культуру и самобытность. Вот с этой целью "Норникель" самостоятельно запустил процедуру Свободного, предварительного и осознанного согласия (СПОС), хотя российское законодательство этого не требует, но этого требует лучшие международные практики взаимоотношения с коренными народами <...>. "Норникель" предложит архитектурное решение нового жилья и планируем завершить строительство в 2026 году", - сказал Бугров.

Процедура СПОС необходима для того, чтобы получить согласие жителей поселка участвовать в программе переселения Тухарда, включая выбор комфортных вариантов переселения.

По данным администрации Таймырского муниципального района, во второй половине декабря состоится полная перепись населения Тухарда, включая оленеводов, для выявления индивидуальных предпочтений и определения их готовности переселиться в новый поселок, либо выбрать альтернативный вариант.