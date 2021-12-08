Суд арестовал директора департамента администрации Тюмени, обвиняемого в мошенничестве

ТЮМЕНЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Тюмени арестовал до 2 февраля директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени. Он обвиняется в мошенничестве, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судебной системы по Тюменской области.

"Суд избрал Игорю Фролову меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 февраля 2022 года. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенное организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе следственного управления СК России по Тюменской области, обвиняемый в феврале 2020 года, а также в феврале 2021-го в составе группы лиц по предварительному сговору похитил около 5 млн рублей, которые были выделены в рамках двух муниципальных контрактов для выполнения работ по содержанию и уборке автодорог Тюмени.

Вину фигурант уголовного дела признал и готов возместить ущерб.