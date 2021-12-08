Власти Ставрополья прогнозируют рост турпотока в регион до 1,6 млн человек в 2022 году

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Ставропольского края планируют, что туристический поток в регион в 2022 году достигнет 1,6 млн человек и будет на уровне допандемийного 2019 года. Об этом сообщил ТАСС министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Кирилл Реут.

"Турпоток у нас довольного хороший после пандемийного года, и он продолжает расти, то есть в 2022 году мы вернемся абсолютно точно к показателю 1,6 млн туристов, который у нас был в 2019 году, а возможно, его и перейдем, так как на территории Кавказских Минеральных Вод открывается все больше и больше санаториев", - сказал он в кулуарах форума "Российская неделя здравоохранения - 2021".

Реут отметил, что до конца 2021 года турпоток в регион составит 1,4 млн человек. "[Турпоток] относительно пандемийного года приблизился к показателям 2019 года. На данный момент у нас около 1,3 млн туристов посетили Ставропольский край. Мы рассчитываем, что эта цифра подойдет где-то к 1,4 млн к концу года, здравницы у нас загружены где-то от 95% и до 100%", - пояснил он.

Ранее Реут сообщал журналистам, что по итогам высокого сезона турпоток на Кавказские Минеральные Воды составил около 1 млн человек. Показатель почти вдвое превышает уровень турпотока за аналогичный период прошлого года. Власти отмечают, что сохранению и повышению спроса способствовали программы туристического кешбэка и введение в санаториях программ постковидной реабилитации.