Археологи обнаружили более 90 тыс. находок во время крупнейших в Екатеринбурге раскопок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Археологи обнаружили более 90 тыс. находок во время раскопок на площадке будущего музея оружия в Екатеринбурге. В их числе порядка 60 старинных монет - возраст самой древней составляет 287 лет, сообщил в среду журналистам автор раскопок, директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский.

"[Эти раскопки], наверное, аналогов даже не имеют в истории города, потому что раскопом вскрыто больше 4 тыс. кв. м - это гигантская площадь, по археологическим меркам, которая около двух месяцев изучалась огромной командой специалистов. <…> Больше 90 тыс. находок было сделано - большая часть, конечно, относится к категории массовых находок, в частности, изделий из керамики, стекла, железа. <…> Кроме того, <…> порядка 60 монет найдено, из них самая старая монета 1734 года, то есть фактически буквально через 11 лет после создания Екатеринбурга", - сказал он.

Раскопки были инициированы группой "Русская медная компания" на территории будущей стройплощадки музея оружия. Место раскопок - в квартале улиц Гоголя - Горького - Карла Маркса - Энгельса - это территория, относящаяся к одному из самых старых кварталов Екатеринбурга, к так называемой Банной слободе, образовавшейся в 1720-1730-х годах на левом берегу реки Исеть южнее построенной в 1723 году Екатеринбургской крепости.

"То, что удалось такую огромную площадь качественно исследовать - это, конечно же, огромная победа в археологическом изучении нашего города. <..> Было исследовано 43 объекта самых разных - это сооружения из камня, сооружения из дерева самых разных типов и характеристик: начиная от бань, <…> также это самые разные сооружения и жилого назначения, <…> и технического", - поделился Каменский.

Он отметил, что находки позволят представить быт жителей города на протяжении 300 лет, в их числе посуда, флаконы из-под парфюма и алкоголя, чернильницы, курительные трубки, крестики, игрушки XVIII-XX веков. "Большое количество посуды из-под разного алкоголя, в том числе с маркировкой, включающей указание производителей. Тут можно собрать всю карту вин Европы того времени", - сказал Каменский.

Он добавил, что в планах музея - создание к 2023 году 3D-реконструкции этой части Екатеринбурга с отражением быта жителей на основе обнаруженных артефактов и исторических данных о месте. Кроме того, команда музея планирует создать весной после обработки находок выставочный проект, представив жителям и гостям города найденные артефакты и их историю.

О площадке раскопок

Ранее стало известно, что Русская медная компания (РМК) планирует построить в Екатеринбурге музей оружия по проекту британского архитектора Нормана Фостера. Глава города Алексей Орлов отмечал, что музей попадет в туристические путеводители и станет точкой притяжения горожан и гостей Екатеринбурга.

"В рамках предстоящего проекта по строительству объекта "Уральская оружейная палата" в настоящий момент проведены геологические изыскания, ведется активное проектирование. Закончен фронт работ по археологии", - сообщил сегодня журналистам директор компании "А1", которая является подрядчиком на площадке, Алексей Байда.

Русская медная компания входит в тройку крупнейших производителей меди России. Основана в 2004 году. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также в Казахстане.