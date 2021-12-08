КРАСНОЯРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Компания "Норникель" в 2022 году продолжит мониторинг на месте утечки дизтоплива, случившегося в мае 2020 года. Об этом в среду сказал вице-президент по экологии и промышленной безопасности компании Станислав Селезнев во время диалогов с заинтересованными сторонами по отчету об устойчивом развитии.

"Постоянно продолжаем мониторинг, будем его продолжать и следующем году. Если будут возникать какие-то локальные места загрязнения, естественно, компания будет незамедлительно ликвидировать <...> [загрязнения]", - сказал Селезнев.

В 2021 году компания продолжила работу по восстановлению нарушенных земель и устранению последствий утечки. Проводилась очистка берегов водоемов, восстановление собранного загрязненного грунта с применением биотехнологий, реабилитация нарушенных земель, мониторинг грунта, флоры и фауны и воспроизводство водных биологических ресурсов. Кроме того, в 2021 году проводился полевой этап Большой норильской экспедиции - 2 под руководством Сибирского отделения Российской академии наук, посвященный повторной комплексной оценке состояния экосистем в регионах, подвергшихся загрязнению.

В мае 2020 года разрушился один из топливных резервуаров на Норильской ТЭЦ-3, тогда вылилось 20 тыс. тонн нефтепродуктов.