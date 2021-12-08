В Москве открыли мемориальную доску генерал-лейтенанту авиации Вячеславу Михайлову

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Мемориальную доску генерал-лейтенанту авиации Вячеславу Михайлову в среду установили в Москве. Ее разместили на Московском доме ветеранов, сообщили в пресс-службе столичного департамента.

"В Москве состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски генерал-лейтенанту авиации, активному деятелю ветеранского движения Москвы, участнику Великой Отечественной войны и ветерану боевых действий Вячеславу Михайлову. Мемориальная доска с барельефом героя, изготовленная из бронзы скульптором Игорем Акимовым, установлена на здании Московского дома ветеранов по адресу: Олимпийский проспект, дом 7, корпус 2", - говорится в сообщении.

В церемонии открытия приняли участие представители столичных органов власти, ветеранских, общественных организаций, а также жители района.

"Открытие мемориальной доски генерал-лейтенанту авиации Вячеславу Михайлову приурочено к празднованию Дня Героев Отечества. Инициатором установки мемориальной доски стала общественная организация "Московский дом ветеранов (пенсионеров) войн и Вооруженных сил", основателем которой был сам Михайлов. Теперь память о герое увековечена в столице", - цитирует пресс-служба слова главы департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

О генерал-лейтенанте

Михайлов родился 10 июня 1928 года в селе Новофедоровка Николаевской области. Он руководил политотделом армии, занимал должность замначальника политуправления войск противовоздушной обороны. После увольнения работал в Комитете по делам воинов-интернационалистов, был главой правления движения "Ветераны войн - за мир", в 1991 году стал председателем совета Московского дома ветеранов. Михайлов умер 26 апреля 2019 года на 91-м году жизни.