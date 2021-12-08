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Король Нидерландов не поедет на Олимпийские игры в Пекине

И.о. министра иностранных дел страны Бен Кнапен сообщил, что Виллем-Александер решил не посещать Олимпиаду из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции

ГААГА, 8 декабря. /ТАСС/. Король Нидерландов Виллем-Александер не поедет на зимние Олимпийские игры в Пекин из-за пандемии коронавируса. Об этом в среду сообщило издание DutchNews со ссылкой на и.о. министра иностранных дел страны Бена Кнапена.

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По его словам, Виллем-Александер является большим любителем спорта, однако он решил не посещать Олимпиаду из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. По той же причине он не поехал в этом году на летнюю Олимпиаду в Токио.

Правительство Нидерландов пока не решило, будет ли участвовать в дипломатическом бойкоте Олимпиады в Китае, о котором ранее объявили США и Австралия.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Китае с 4 по 20 февраля 2022 года.

Теги
Виллем-Александер (король Нидерландов)НидерландыПандемия COVID-19Олимпиада-2022 в Пекине
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