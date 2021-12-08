Первый в регионе Центр организации дорожного движения открыли в Ставрополе

СТАВРОПОЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Первый на Ставрополье Центр организации дорожного движения (ЦОДД) заработал в Ставрополе. Возможности центра позволяют дистанционно управлять движением автотранспорта и определять нештатные ситуации, сообщили журналистам в среду в пресс-службе администрации города.

"Новый инструмент управления дорожно-транспортной инфраструктурой Ставрополя заработал в рамках первого этапа внедрения интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Он позволит удаленно контролировать и управлять движением автотранспорта, автоматически определять нештатные ситуации, вести видеоконтроль состояния улично-дорожной сети", - говорится в сообщении.

Центр стал первым подобным в регионе. В нем оборудована видеостена с мониторами, на которых отображается дорожная ситуация в городе. Также созданы шесть автоматических рабочих мест для сотрудников центра. На дорогах города для повышения точности мониторинга устанавливают дополнительные дорожные камеры и светофоры, позволяющие считывать транспортные потоки.

"В Ставрополе среди дорожно-транспортных элементов ИТС пока 16 светофорных объектов, модернизированных в соответствии с требованиями. Важную роль в их устройстве играют 57 детекторов транспорта, которые считают транспортные потоки, и 40 дорожных камер видеонаблюдения, анализирующих степень загруженности городских дорог. В современных ИТС разработчики используют специальные видеокамеры промышленного назначения с высоким разрешением", - цитирует пресс-служба главу города Ивана Ульянченко.

Внедрение комплексной ИТС в Ставрополье проходит по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Планируется, что работа будет завершена в ближайшие два года. ИТС, созданная на базе платформы "Умный город", представляет собой комплексное решение, которое включает системы управления дорожным движением, парковочным пространством, пассажирским транспортом. Также в нее входят возможность математического моделирования и прогнозирования дорожной ситуации и система весогабаритного контроля.