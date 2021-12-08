Россия передаст Греции архивы еврейских общин, вывезенные нацистами

СОЧИ, 8 декабря. /ТАСС/. Москва приняла решение передать Афинам архивы еврейских общин этой страны, которые были вывезены нацистами в Германию во время Второй мировой войны, а с 1945 года находились в российской столице. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Российский лидер отметил важность того, что и в Греции, и в России придают большое значение сохранению богатого исторического наследия, заботе о важных объектах истории и культуры.

"Мы об этом сегодня также говорили с нашим гостем. В частности, информировал о принятом нами решении передать Греческой Республике архивы еврейских общих страны, которые были вывезены нацистами в Германию во время Второй мировой войны и с 1945 года находятся в Москве", - сказал Путин.

Он добавил, что в ближайшее время должны быть завершены необходимые для такой передачи формальности. Помимо этого, согласно взаимной договоренности, до середины 2022 года проводится перекрестный Год истории России и Греции. Мероприятия в рамках этого года - их намечено в общей сложности более 140 - вызывают большой интерес, отметил президент РФ.

"Договорились продолжить практику проведения тематических годов, столь хорошо зарекомендовавших себя сейчас", - сказал Путин.