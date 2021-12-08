В Самаре на карантин из-за COVID-19 и ОРВИ закрыли более 260 классов и 17 групп в детсадах

САМАРА, 8 декабря. /ТАСС/. Карантин введен в 261 классе в школах Самары из-за высокой заболеваемости ковидом и ОРВИ. Также на карантин закрыты 17 групп в детских садах города, сообщили в пресс-службе администрации Самары.

"Наибольший рост заболеваемости на этой неделе зафиксирован у детей пятых-девятых классов, количество заболевших увеличилось на 63%. На данный момент 261 класс находится на карантине. Из них по причине ОРВИ закрыто 173 класса, из-за COVID-19 - 88. Для этих детей организовано дистанционное обучение. На карантин закрыто всего 17 групп [в детских садах]", - говорится в сообщении пресс-службы.

Всего в школах из-за болезни отсутствуют порядка 13,6 тыс. человек, что составляет 11,1% от общего числа детей. Основная часть отсутствует по причине заболеваемости ОРВИ - более 13,4 тыс. человек, из-за коронавируса занятия не посещают 153 школьника. Исполняющий обязанности руководителя городского департамента образования Илья Осипов отметил, что рост заболеваемости среди детей пятых-девятых классов обусловлен тем, что две недели назад дети перешли с дистанционного обучения на очное.

Детские сады не посещают около 5 тыс. детей, на карантин перевели 17 групп. Среди работников образовательной сферы по причине болезни отсутствуют 937 человек, из них коронавирус подтвержден у 77.

"Сегодня вход в образовательные учреждения осуществляется с применением термометрии. Родителям учеников вход запрещен. С этой недели департаментом образования будет организован мониторинг в школах и детских садах за соблюдением рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции. Данные меры позволят избежать высокой заболеваемости и сохранят ее на относительно безопасном уровне", - цитирует пресс-служба Осипова.

За прошлую неделю в Самаре было выявлено 2 297 случаев заражения коронавирусом. Несмотря на снижение количества случаев коронавируса на 16%, эпидемиологическая ситуация остается напряженной, отметили в региональном управлении Роспотребнадзора. Наибольшее число заболевших наблюдается в возрастной группе 30-49 лет - 782 случая.