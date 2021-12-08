Каждая третья вакансия на Северном Кавказе относится к сфере продаж

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Вакансии специалистов по продажам являются самыми популярными и востребованными в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), сообщили ТАСС в сервисе по поиску работы HeadHunter.

"Самые востребованные в округе специалисты - это специалисты по продажам. Сюда входят как позиции линейных сотрудников - продавцов в магазинах, торговых представителей, так и специалистов по оптовым продажам, и руководителей отделов продаж крупных компаний и предприятий", - говорится в сообщении.

Согласно данным сервиса, каждая третья (35%) вакансия относится именно к сфере "Продажи". Кроме того, много предложений в сфере "Административный персонал" - это 17% всех вакансий в регионе, а также "ИТ, телеком" (14%), "Транспорт, логистика" (10%), "Рабочий персонал" (9%) и "Производство, сельское хозяйство" (8%).

"Основной топ-6 профессиональных отраслей с самым большим количеством вакансий во всех регионах СКФО примерно одинаков, хотя у каждого региона есть своя специфика - где-то больше развито сельское хозяйство или производство, где-то больше вакансий в туристической сфере", - прокомментировала аналитик макрорегиона Юг сервиса по поиску работы HeadHunter Анастасия Кабинова.

Ранее сообщалось, что самая высокая предлагаемая зарплата в регионах Северо-Кавказского федерального округа в октябре превысила 50 тыс. руб., средняя зарплата - 39 тыс. руб. При этом самые высокие средние предлагаемые зарплаты зафиксированы в сферах "добыча сырья" - 50,4 тыс. рублей, "высший менеджмент" - 48,2 тыс. рублей и "строительство, недвижимость" - 46,4 тыс. рублей.