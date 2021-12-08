Экспедиция "Россия-2021" вдоль всех границ страны завершится в конце декабря

МАГАС, 8 декабря. /ТАСС/. Комплексная экспедиция "Россия-2021" вдоль всех границ страны, отправившаяся в марте из Сочи, завершится в конце декабря, рассказал ТАСС в среду руководитель экспедиции, член экспедиционного центра Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Константин Мержоев.

"Мы должны закончить экспедицию в 20-х числах декабря. Мы стартовали из города Сочи, проехали вдоль западных границ нашей Родины, включая все территории и республики, Крым в том числе, добрались на велосипедах до Мурманска, это около 7 тыс. км вдоль границы. Далее на научно-исследовательском судне прошли вдоль арктического побережья Северным морским путем до Владивостока, а оттуда сели на автомобили и проехали вдоль границы с Китаем до озера Байкал, там есть поселок Монды в Бурятии - и от этого поселка начинается хребет Большой Саян", - рассказал Мержоев.

По его словам, от Бурятии вдоль границы путешественники шли пешком по болотам и тайге до Тувы 54 дня.

"Нам пришлось взять продукты на 45 дней, рюкзак со снаряжением весил от 44 до 47 кг, а это в горах, болотах и непроходимой тайге очень сложно, это был один из самых тяжелых этапов нашей экспедиции. Далее мы добрались до города Кызыл в Тыве, оттуда уже на велосипедах снова двинулись в путь и вдоль границ с Монголией и Казахстаном, вышли к Калмыкии и вдоль Каспия дошли до Дербента, и проезжаем регионы Северного Кавказа, а в Архызе в Карачаево-Черкесии снова начинается пешеходная часть маршрута, через горы перейдем обратно в Сочи, где экспедиция и закончится", - добавил собеседник агентства.

Мержоев отметил, что экспедиция имеет четыре цели. "Патриотическая, просветительская, поскольку проводим встречи, рассказываем молодежи о путешествиях и стране, спортивная и научная, которая предполагает сбор материалов", - сказал руководитель экспедиции.