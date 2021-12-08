Пермский аэропорт ограничил прием и отправление рейсов из-за снега

ПЕРМЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Четыре рейса задержаны и четыре перенаправлены на другие аэродромы в результате снегопада в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Пермь в среду в Telegram-канале.

"Международный аэропорт Пермь ограничил прием и отправление судов в связи с усилением осадков и необходимостью расчистки аэродрома от снега. На перроне и взлетной полосе в усиленном режиме работает спецтехника. На данный момент не смогли совершить посадку в аэропорту Большое Савино и направлены на запасной аэродром в Екатеринбург рейсы FV 5992 из Хургады, N42004 из Ош, S7 1157 и СУ 1768 из Москвы. В связи с этим S7 1158, СУ 1769 и N4 202 задерживаются на вылет в Москву, FV 5991 - в Хургаду", - говорится в сообщении.

С пассажирами работали службы аэропорта и представители авиакомпаний.

Позже аэропорт восстановил работу после обильного снегопада.

"Работа взлетно-посадочной полосы в пермском аэропорту полностью восстановлена, рейсы обслуживаются в стандартном режиме без ограничений. После прибытия задержанных рейсов из Екатеринбурга самолеты будут направлены в пункты назначения согласно расписанию, указанному на онлайн-табло", - говорится в сообщении.

Уральская транспортная прокуратура открыла мобильную приемку в связи с происшествием. В пресс-службе ведомства сообщили, что в связи с обильными осадками в Перми аэропорт Большое Савино с 18:40 закрыт, возобновление работы аэропорта планируется в 22:00.

"Аэродромной службой проводится очистка взлетно-посадочной полосы. На запасной аэродром в г. Екатеринбург направлены воздушные суда авиакомпаний S7 Airlines (рейс 1157), Nordwind (рейс 2004), "Аэрофлот Россия" (рейс 1768). Оказание услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами, находится на контроле Пермской транспортной прокуратуры. По указанию Уральского транспортного прокурора в воздушной гавани организована мобильная приемная", - отметили в прокуратуре.