Полпред заявил, что участниками "Ментального здоровья" хотят стать еще три региона ПФО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 декабря. /ТАСС/. Мордовия, Марий Эл и Пермский край в 2022 году планируют присоединиться к проекту "Ментальное здоровье" по помощи людям с расстройством аутистического спектра (РАС), который уже реализуется в том числе в Нижегородской области. Об этом сообщил в среду полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров.

"В 2022 году участниками проекта планируют стать Пермский край, республики Марий Эл и Мордовия. Уже сейчас можно говорить о масштабировании опыта проекта "Ментальное здоровье" в других федеральных округах - мы уже взаимодействуем с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Алексеевной Львовой-Беловой, которая имеет практический опыт поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья", - приводит слова Комарова его пресс-служба.

Он отметил, что проект реализуется с 2019 года. Так, в Башкирии, Чувашии, Пензенской и Ульяновской областях уже организована ранняя диагностика детей от 16 месяцев с помощью современных методик тестирования. Также создается инклюзивная среда в общеобразовательных школах и муниципальных дошкольных учреждениях.

Важным достижением Комаров назвал открытие в 2021 году в Нижегородской области регионального ресурсного центра социальной поддержки людей с РАС, где сконцентрирована необходимая инфраструктура для людей с ментальными нарушениями и их семей.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, регион в 2019 году стал первым в ПФО, где начали внедрять концепцию комплексного сопровождения людей с РАС. Один из принципов - персонализированный индивидуальный подход в оказании поддержки. В Нижегородской области на 2021 год числится более 1 тыс. детей с установленным диагнозом РАС, участниками программы стали уже 706 человек.

"В регионе ведется межведомственный регистр людей с РАС - единая информационная платформа, которая позволяет осуществлять индивидуальную маршрутизацию семей для получения комплекса услуг. Сегодня, например, для детей с ментальными нарушениями стало доступным инклюзивное образование, и в результате появилась альтернативная форма обучения - ресурсные и автономные классы в территориально доступных общеобразовательных школах", - цитирует Никитина пресс-служба.

О проекте

Проект "Ментальное здоровье" направлен в том числе на разработку и внедрение эффективной системы комплексной помощи людям с расстройством аутистического спектра для сохранения их социализации и интеграции в общество. Среди задач проекта - создание системы раннего выявления детей с РАС, формирование реестра людей с расстройством аутистического спектра, организация адаптивной медицинской помощи, создание комплекса социальных услуг и организация сопровождения занятости и трудоустройства.