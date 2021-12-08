Заболеваемость ОРВИ в Кировской области за неделю выросла на 26%

КИРОВ, 8 декабря. /ТАСС/. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Кировской области за минувшую неделю выросла на 26% и превысила эпидемический порог на 78,59%, сообщается в среду на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

"За 48-ю неделю на территории Кировской области за медицинской помощью с ОРВИ обратились 13 857 человек. Заболеваемость среди совокупного населения за отчетную неделю выросла на 26,48% с превышением недельного эпидемического порога на 78,59%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди детей в возрасте от семи до 14 лет заболеваемость выросла на 55%, а превышение недельного эпидпорога достигло 99,7%. Среди населения старше 15 лет эпидпорог превышен на 159%. При этом отмечается циркуляция как вирусов негриппозной, так и гриппозной этиологии.

Ранее власти региона в связи с ростом заболеваемости ОРВИ приняли решение о проведении новогодних праздников в школах и утренников в детских садах без родителей и гостей.

Ранее глава региона Игорь Васильев в связи с тенденцией к стабилизации ситуации поручил правительству разработать план ослабления введенных ограничительных мер.