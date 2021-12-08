Многодетные семьи Ивановской области освободят от транспортного налога

ИВАНОВО, 8 декабря. /ТАСС/. Многодетные семьи Ивановской области, относящиеся к категории малоимущих, освободят от уплаты транспортного налога на один автомобиль мощностью до 250 лошадиных сил. Об этом в среду на встрече с жителями региона сообщил губернатор Станислав Воскресенский.

В ноябре с такой инициативой к главе региона обратились представители общественной благотворительной организации, отметив, что подобная льгота сейчас действует во многих регионах страны. Воскресенский обещал, что областное правительство рассмотрит предложение об этой мере поддержки семей.

"Мы все внимательно изучили и приняли решение о том, что многодетные малоимущие семьи на одну из машин мощностью до 250 лошадиных сил будут освобождены от транспортного налога", - сказал Воскресенский, уточнив, что налог за текущий год семьям платить уже не придется. В ближайшее время соответствующий законопроект будет внесен в областную думу.

Кроме того, новая льгота вводится для студентов колледжей из многодетных семей, которые теперь смогут бесплатно пользоваться муниципальным и межмуниципальным общественным транспортом. "Этот вопрос уже несколько недель стоит у нас в приоритете.

Мы все внимательно посчитали, и с 1 января 2022 года вводятся льготы для студентов колледжей, такие же, как действуют у нас для школьников. Это коснется более 2 тыс. семей", - уточнил Воскресенский.