В Нижнем Новгороде ввели режим повышенной готовности из-за снегопада

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 декабря. /ТАСС/. Нижегородские власти ввели в городе режим повышенной готовности из-за прошедшего сильного снегопада. Это необходимо для качественной уборки снега и подготовки к морозному концу недели, сообщила в среду пресс-служба администрации муниципалитета.

"Режим повышенной готовности введен в Нижнем Новгороде в связи с неблагоприятными погодными условиями в виде обильных осадков. Соответствующее постановление подписал глава города Юрий Шалабаев", - сказано в сообщении.

Согласно документу, режим вводится с 8 декабря для обеспечения, в том числе, надлежащего содержания улиц, дорог и бесперебойной работы общественного транспорта.

Главам администраций районов необходимо привести в готовность силы и средства аварийных служб, уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС, а также постоянно контролировать состояние объектов жизнеобеспечения населения. Должна быть также организована круглосуточная работа по содержанию улиц и дорог, уборка с них снега.

"Сегодня я лично проверил качество уборки снега во всех районах города. И если уборка основных магистралей выполнена удовлетворительно, то ситуация по дворовым территориям, за которые отвечают ДУК и ТСЖ, меня крайне не устроила. Поэтому я принял решение ввести режим повышенной готовности, который позволит оперативно реагировать на погодные вызовы, а также предупреждать чрезвычайные ситуации", - приводит пресс-служба слова Шалабаева.

Глава города также отметил, что к пятнице, по прогнозам синоптиков, температура в городе опустится до минус 13-15 градусов. Дорожникам и коммунальщикам нужно успеть привести территории в порядок, чтобы избежать сильного гололеда.

О ситуации в городе

Снегопад начался в Нижнем Новгороде днем во вторник, он сопровождался сильным ветром. Вечером во вторник пробки в городе достигли 10 баллов, движение по основным центральным улицам города было затруднено. Также во вторник дорожные службы в четырех регионах Центрального и Приволжского федеральных округов, в том числе в Нижегородской области, были переведены на усиленный режим работы.

Кроме того, во вторник нижегородские спасатели развернули два городка жизнеобеспечения на трассах около городов Кстово и Бор. В них оказали помощь 10 автолюбителям. В УГИБДД ГУ МВД России по региону сообщили, что за прошедшие сутки число ДТП в области увеличилось почти на 50%. Водителей попросили без крайней необходимости не пользоваться личным транспортом.

К позднему вечеру среды осадки в Нижнем Новгороде прекратились. Как сообщили в Верхне-Волжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за сутки в городе выпало почти 50% месячной нормы осадков, в целом по области этот показатель составил от 10% до 30%. Сейчас температура воздуха на улице около нуля градусов.