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Прокуратура начала проверку после задержки вылета самолета из Казани в Дубай

По предварительной информации, причиной задержки стала неисправность самолета

ТАСС, 8 декабря. Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров в аэропорту Казани после задержки вылета рейса в Дубай, который должен был отправиться в ОАЭ днем в среду, сообщает пресс-служба ведомства.

"Приволжской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения прав пассажиров в аэропорту Казани", - сказано в сообщении.

Установлено, что самолет авиакомпании Flydubai должен был вылететь в 14:30 мск. Сейчас предполагаемое время вылета - 14:25 мск, 9 декабря. По предварительным данным, причина задержки - неисправность судна.

По данным транспортной прокуратуры, на рейс зарегистрировано 103 пассажира, из них два ребенка. Представители авиакомпании разместили пассажиров в гостинице.

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