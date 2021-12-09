В Киеве назвали сумму невыплаченных жителям Донбасса пенсий

КИЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Сумма невыплаченных Украиной пенсий жителям неподконтрольных территорий Донбасса составляет более 77 млрд гривен (2,8 млрд долларов). Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в среду в "Фейсбуке" по итогам круглого стола "Оценка и перспективы отраслевых направлений реинтеграции", организованного профильным комитетом украинского парламента.

"Остается нерешенным вопрос выплаты пенсий лицам, состоящим на учете на временно неподконтрольных территориях, но не имеющих статуса внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Сумма невыплаченных пенсий этим лицам составляет более 77 млрд гривен", - написала Денисова.

По словам уполномоченной, значительные проблемы в реализации своих прав есть у 1,5 млн внутренне перемещенных лиц, в том числе у 700 тысяч пенсионеров. Денисова пояснила, что задолженность по выплатам пенсионерам - ВПЛ возникла из-за несвоевременного прохождения ими процедуры верификации.

11 ноября вице-премьер, министр по реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук сообщала, что задолженность Украины перед пенсионерами-переселенцами из Донбасса, которые проживают на подконтрольной Киеву территории, составляет более $467 млн.