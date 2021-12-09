Вице-премьер Австралии заразился коронавирусом во время поездки в США

В заявлении, опубликованном в четверг на его странице в Twitter, Джойс подтвердил, что "получил положительный результат теста на коронавирус во время своей поездки в Вашингтон". "Результаты тестов остальных членов австралийской делегации были отрицательными", - написал он, отметив, что решил пройти обследование после появления легких респираторных симптомов.

В настоящий момент вице-премьер, прошедший двойную вакцинацию против COVID-19 несколько месяцев назад, остается в изоляции. В интервью телеканалу Sky News Australia он сообщил что, возможно, заразился во время рабочей поездки в Великобританию, после которой он отправился в Вашингтон. Также вице-премьер отметил, что этот инцидент укрепил его уверенность о том, что Австралия должна как можно скорее открыть границы и научиться жить с коронавирусом. "Мы не можем просто закрыть всю страну, нельзя уйти в постоянную изоляцию", - подчеркнул он.

Рабочий визит Джойса в Вашингтон начался во вторник. Сообщается, что в ходе него вице-премьер, также занимающий пост министра инфраструктуры, транспорта и регионального развития, намеревался обсудить с американскими коллегами новое законодательство Австралии, регулирующее деятельность цифровых платформ, и ряд вопросов, связанных с трехсторонним партнерством AUKUS.

По данным австралийского Минздрава, более 19 млн человек (93% взрослых жителей страны) сделали хотя бы одну прививку от коронавируса, из них 18,2 млн прошли полный курс вакцинации. Порядка 600 тыс. австралийцев уже получили бустерную дозу вакцины компании Pfizer. Всего в стране проживают 25,6 млн человек.

По данным властей, в Австралии за последние сутки было выявлено 1 656 новых новых случаев COVID-19, с начала пандемии в стране зарегистрировали 223 919 заразившихся, 2 084 заболевших умерли от осложнений, вызванных вирусом.