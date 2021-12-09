МВД подготовило законопроект о блокировке сайтов финансовых пирамид

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. МВД России подготовило предложения по законодательному закреплению возможности блокировать сайты финансовых пирамид. Об этом сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко в интервью ТАСС.

"Совместно с заинтересованными подразделениями МВД подготовлены и направлены в Минцифры предложения по законодательному закреплению возможности ограничения доступа к сайтам интернет-пирамид (хайп-проектам)", - сказал он.

Курносенко отметил, что возможность привлечения большого количества вкладчиков финансовые пирамиды получают за счет использования в своей незаконной деятельности IT-технологий. "В этих условиях дополнительной задачей сотрудников МВД России является повышение финансовой грамотности населения", - добавил он.

В частности, в настоящее время на сайтах МВД России, территориальных подразделений, а также на новостных порталах регионов размещаются информационные памятки для граждан о деятельности финансовых пирамид.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:30 мск на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/13145931.