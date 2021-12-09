В Боливии начнут прививать от коронавируса детей от пяти лет

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Боливии решили начать прививать от коронавируса детей от пяти лет. Об этом сообщил в среду президент страны Луис Арсе.

"Дети важнее всего, их безопасность и благополучие - безопасность и благополучие Боливии в будущем, поэтому мы решили, что с четверга, 9 декабря, кампания по вакцинации от коронавируса будет расширена на детей от пяти до 11 лет", - написал он в Twitter.

По словам президента, специалисты министерства здравоохранения республики проанализировали результаты международных исследований и решили использовать для иммунизации детей вакцину китайской компании Sinopharm. Арсе также сообщил, что Китай бесплатно передаст Боливии для вакцинации несовершеннолетних 3 млн доз этого препарата, которые прибудут в страну до конца года.

До этого момента в Боливии от коронавируса прививали взрослых и подростков от 12 лет. Для вакцинации несовершеннолетних использовалась вакцина американского производителя Pfizer.

Всего к настоящему моменту в Боливии были полностью вакцинированы более 4,2 млн человек. Население страны составляет 11,5 млн человек. С начала пандемии коронавирусом в Боливии заразились 546 тыс. человек, умерли 19,2 тыс. заболевших.