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Пандемия COVID-19

Сенат США поддержал отмену нормы об обязательной вакцинации сотрудников частных компаний

Голосование было скорее символическим шагом, так как резолюцию еще только предстоит рассмотреть Палате представителей, сообщило Национальное общественное радио США

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Сенат Конгресса США в среду одобрил предложенную республиканцами инициативу, предусматривающую отмену требования вашингтонской администрации об обязательной вакцинации сотрудников частных компаний, штат которых превышает 100 человек.

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Как сообщила пресс-служба верхней палаты американского законодательного органа, в поддержку документа высказались 52 сенатора, в том числе два демократа, еще 48 выступили против.

Национальное общественное радио США (NPR) отмечает, что голосование в Сенате было скорее символическим шагом. Резолюцию еще только предстоит рассмотреть Палате представителей. Там республиканцам вряд ли удастся заручиться поддержкой демократов для утверждения документа, поясняет NPR.

В начале ноября администрация США опубликовала требование, согласно которому сотрудники частных компаний со штатом в 100 и более человек должны к 4 января 2022 года сделать прививки от коронавируса или регулярно проходить тестирование. Как напоминает агентство Reuters, законность этой меры оспаривается в судах в ряде штатов.

Теги
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