Сенат США поддержал отмену нормы об обязательной вакцинации сотрудников частных компаний

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Сенат Конгресса США в среду одобрил предложенную республиканцами инициативу, предусматривающую отмену требования вашингтонской администрации об обязательной вакцинации сотрудников частных компаний, штат которых превышает 100 человек.

Как сообщила пресс-служба верхней палаты американского законодательного органа, в поддержку документа высказались 52 сенатора, в том числе два демократа, еще 48 выступили против.

Национальное общественное радио США (NPR) отмечает, что голосование в Сенате было скорее символическим шагом. Резолюцию еще только предстоит рассмотреть Палате представителей. Там республиканцам вряд ли удастся заручиться поддержкой демократов для утверждения документа, поясняет NPR.

В начале ноября администрация США опубликовала требование, согласно которому сотрудники частных компаний со штатом в 100 и более человек должны к 4 января 2022 года сделать прививки от коронавируса или регулярно проходить тестирование. Как напоминает агентство Reuters, законность этой меры оспаривается в судах в ряде штатов.