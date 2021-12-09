В Женеве состоялся благотворительный вечер РФ в поддержку врачей из "красной зоны"

ЖЕНЕВА, 9 декабря. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Руководители дипломатических представительств и сотрудники ООН приняли участие в состоявшемся в среду в Женеве российском благотворительном вечере в поддержку врачей из "красной зоны". Они познакомились с работами фотокорреспондентов ТАСС на тему борьбы с пандемией.

Фонд "Мир и гармония" выступил на вечере с презентацией гуманитарного проекта, направленного на содействие контактам между российскими и швейцарскими медицинскими работниками, находящимися на переднем крае противодействия коронавирусу.

В фотоэкспозицию ТАСС, посвященную медперсоналу "красной зоны", вошли 50 снимков. Они были представлены в формате слайд-шоу с музыкальным сопровождением на большом экране в зале приемов женевской гостиницы "Президент". Снимки рассказывают о трудовых буднях врачей. Проникновенно и глубоко представлены, в частности, темы "Дети и ковид", "Благодарность врачам".

Выступая на открытии вечера, постпред России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов отметил, что главная тема фотоэкспозиции - "героическая работа врачей, медсестер, всех, кто неустанно борется с COVID-19". "В России и других странах медицинский персонал ведет битву с этой угрозой. Мы решили, что этот вечер должен быть посвящен их героической работе", - сказал глава российского диппредставительства.

Актуальная тема

В интервью корреспонденту ТАСС Гатилов выразил признательность агентству за "эту прекрасную фотовыставку, которая очень наглядно показала работу наших врачей в "красной зоне". "Это сейчас самая актуальная тема. Когда люди видят, как работают врачи, это впечатляет. Труд, спасающий жизни тысяч людей, достоин самого высокого уважения", - констатировал дипломат, добавив, что "очень важно, что это мероприятие посетили представители дипкорпуса, СМИ и общественности Швейцарии". "Они увидели, как в России борются с коронавирусом и предлагают сотрудничать в этом всем странам", - сказал он.

Гатилов подчеркнул, что благотворительный вечер посетил в том числе генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. "Он был весьма впечатлен. У нас с ВОЗ самые плотные контакты", - добавил собеседник агентства. По его словам, присутствие главы ВОЗ на этом мероприятии "говорит о признании роли России и ее вклада в общую борьбу человечества" против ковида, а также демонстрирует, что у РФ имеются "весьма конструктивные и хорошие отношения с этой организацией, которые мы будем продолжать развивать".

Постпред поблагодарил президента фонда "Мир и гармония" Эльмиру Щербакову за организацию благотворительного вечера. В беседе с корреспондентом ТАСС она рассказала, что цель нового благотворительного проекта фонда, старт которому был дан в среду в Женеве, состоит в привлечении внимания к людям, которые работают в "красной зоне". В рамках проекта 12 российских медиков посетят Швейцарию, где встретятся со своими коллегами. В свою очередь, в России побывают 12 швейцарских медицинских работников. "Добро побеждает. Люди хотят общаться и хотят творить добро. Браво московскому правительству, которое помогло! Браво всем компаниям, которые здесь были! Спасибо агентству ТАСС, которое акцентировало внимание в фотоматериалах на подвиге врачей", - сказала Щербакова, подводя итоги вечера и состоявшегося на нем благотворительного аукциона.

Презентация достижений Москвы

Благотворительный вечер в Женеве состоялся в рамках рождественского приема, на котором была представлена в том числе информация о российской столице. Как заявил в интервью ТАСС заместитель главы департамента внешнеэкономических и международных связей правительства Москвы Алексей Бондарук, эта презентация является завершающей в серии встреч, проходивших в последние два дня. Речь идет о "Женевских чтениях", на которых ряд российских регионов рассказали о своей работе по достижению Целей устойчивого развития.

"Мы информировали о текущей ситуации у нас и в частности о том, что Москва выдвинула свою кандидатуру на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2030, - отметил Бондарук. - Женева является для нас очень важной и нужной площадкой. Мы заинтересованы в том, чтобы делиться с коллегами своим опытом".

Все собеседники, с которыми общались представители Москвы в Женеве, с большим интересом воспринимали информацию о российской столице, подчеркнул замглавы департамента.