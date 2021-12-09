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Москалькова получила рекордное количество обращений в 2021 году

Как сообщает пресс-служба омбудсмена, "среди наиболее распространенных тем жалоб: защита прав в уголовном процессе, ЖКХ, социальное обеспечение, охрана здоровья и медпомощь, трудовые права"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила более 55 тысяч обращений за 11 месяцев этого года, что стало наибольшим показателем с 2016 года. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба омбудсмена.

"За 11 месяцев 2021 года к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 55 015 обращений. Это является наибольшим показателем с 2016 года", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба Москальковой, обращения поступали по почте, через интернет-приемную и социальные сети, а также на горячую линию. "Среди наиболее распространенных тем жалоб: защита прав в уголовном процессе, ЖКХ, социальное обеспечение, охрана здоровья и медицинская помощь, трудовые права", - отмечается в сообщении.

В 2020 году в аппарат российского омбудсмена поступило более 44 тысяч обращений.

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РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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