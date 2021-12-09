Парламент Казахстана одобрил обязательное использование казахского языка на вывесках

НУР-СУЛТАН, 9 декабря. /ТАСС/. Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана одобрил внесение изменений и дополнений в некоторые законодательные акты республики по вопросам визуальной информации, которые предполагают необходимость использования преимущественно казахского языка на указателях и рекламных вывесках. Трансляцию заседания вели на сайте законодательного органа.

Ранее соответствующий законопроект принял Сенат - верхняя палата - и направил в Мажилис с некоторыми доработками. Таким образом, документ считается принятым парламентом в целом. Так, в законодательство внесены поправки, направленные на написание традиционных, исторически сложившихся казахских названий административно-территориальных единиц, составных частей населенных пунктов, а также других физико-географических объектов на государственном, то есть казахском языке.

Это же требование распространяется на бланки и вывески негосударственных организаций, которые должны быть представлены на государственном языке, а при необходимости - на русском и (или) других языках. При этом если в вывесках негосударственных организаций используются товарные знаки, охраняемые в республике, то они излагаются в неизменном виде.

Необходимость использования казахского языка касается также надписей на дорожных знаках, если иное не предусмотрено международными договорами, которые ратифицировала республика. Кроме того, требование распространяется на объявления, рекламу, прейскуранты, ценники, меню, указатели и другую визуальную информацию. В случае необходимости могут быть использованы надписи на русском и (или) других языках, если иное не предусмотрено законодательными актами Казахстана.

Согласно действующему в настоящее время законодательству, бланки, вывески, объявления, реклама, прейскуранты, ценники, другая визуальная информация излагаются на государственном и русском, а при необходимости и на других языках. Новые требования предполагают использование в обязательном порядке казахского языка, русский и другие языки могут применяться в случае необходимости.

После принятия парламентом закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности" направляется на подпись президенту республики.