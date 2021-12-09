Эксперт: год науки и технологий поможет привлечь молодежь в исследовательскую среду

СИРИУС /Федеральная территория/, 9 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Замахина/. Год науки и технологий в России, объявленный в 2021 году по поручению президента, популяризирует научную деятельность среди молодежи, способствуя привлечению новых специалистов в эту сферу. Такое мнение в четверг на Конгрессе молодых ученых высказал ТАСС ведущий научный сотрудник Института физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН доктор химических наук Александр Мартынов.

"Для нас год науки и технологий - это, конечно, способ на перспективу обеспечить себе приток кадров. Если школьники, заинтересовавшиеся наукой, пойдут в университеты, то есть вероятность, что через некоторое время они окажутся у нас в лаборатории. Приток молодых кадров очень важен", - сказал Мартынов.

Еще одним результатом, который должны принести мероприятия Года науки, может стать сокращение недопонимания между ученым и обывателем, считает химик. "Я верю в то, что люди однажды перестанут бояться науки", - добавил он.

Конгресс молодых ученых проходит 8-10 декабря в парке науки и искусства "Сириус" на одноименной федеральной территории. Эта встреча станет одним из ключевых событий Года науки и технологий в России и ознаменует его завершение. На мероприятии планируется подвести промежуточный итог тому, что уже сделано для научно-технологического развития страны, а также определить приоритетные направления и цели на будущее. Ожидается, что в нем примут участие более 3 тыс. человек - молодых ученых, представителей ведущих научных школ, образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, лидеров отечественной науки, а также победителей конкурсов грантов, студентов и школьников.

Молекулярная память

Уходящий Год науки для самого Мартынова выдался "непростым, но интересным", признается он. В копилке достижений - две статьи в высокорейтинговых международных научных журналах, посвященные новым открытиям в области химии молекулярных переключателей - веществ, которые могут обратимо менять свои свойства при различных химических или физических воздействиях, проявляя при этом полезные функции. Эти исследования были поддержаны грантами Российского научного фонда и Министерства науки и образования РФ.

"В одной из работ, опубликованной в международном журнале Small, мы создали новый прототип материала для хранения информации на молекулярном уровне - мы научились наращивать на поверхности золотого электрода слои молекулярной толщины, изучили, как молекулы в этих слоях взаимодействуют между собой, и показали, как оптические свойства таких слоев переключаются под действием электрического тока. В перспективе такие системы могут быть использованы для создания элементов хранения памяти, в которых электричество и свет могут быть использованы для записи и считывания информации", - пояснил он.

VR для авиации

Научный сотрудник механико-математического факультета МГУ Виктор Чертополохов приехал на конгресс в Сочи, чтобы представить результаты работы межфакультетского центра технологий виртуальной реальности (VR). В этом году ученые прошли важный рубеж в совершенствовании систем-тренажеров виртуальной реальности, которые применяются, в том числе, для обучения пилотов, - они научили компьютер оценивать соответствие реальных и виртуальных движений пользователя по движению его глаз.

"Мы с помощью системы отслеживания движения глаз можем понимать, существует ли несогласованность между движениями человека и изображением, которое ему показывают. Еще один важный результат - то, что мы начали интегрировать в такие системы необычный вариант нейронных сетей. Эти сети представляют собой дифференциальные уравнения, которые можно адаптировать под динамику человека и окружающей среды", - уточнил он.

Эти технологии в ближайшие несколько лет могут войти в основу авиационных тренажеров нового поколения, сказал Чертополохов.

"Существующие вертолетные тренажеры, к примеру, несовершенны. Диапазон движений у вертолетов гораздо шире, чем у самолетов, однако классические стенды не позволяют это отработать. То, что мы сейчас делаем, будет применимо как раз для совершенствования методов подготовки специалистов для авиации и космоса", - заключил он.

Отвечая на вопрос, чего сегодня не хватает ученым, представитель МГУ указал на недостаточно тесную связь разработчиков новых технологий с их потребителями из числа организаций и компаний.

"Мне отец часто рассказывает, что в советские годы была такая вещь как целевые работы и четкая понятная формулировка образовательных задач, которые ставятся промышленностью, индустрией. Сейчас этого мало. Получается, что мы сделали что-то интересное, а потом ходим и пытаемся убедить индустрию, что это необходимо. Они пробуют и говорят, что да, действительно, это здорово! Заказчик должен быть - он изначально должен формулировать потребности", - считает Чертополохов.

Зеленый атом

Атомные технологии позволят не только сохранить планету от загрязнения, но и решить проблему добычи энергии в труднодоступных районах, уверен молодой ученый Дмитрий Калякин из наукограда Обнинска (Калужская область), где была построена первая в мире АЭС. Заместитель начальника лаборатории Физико-энергетического института имени А. И. Лейпунского (ГНЦ РФ - ФЭИ, Обнинск, входит в структуру "Росатома") в разговоре с ТАСС отметил роль атомных станций малой мощности, развитие которых входит в число приоритетов госкорпорации.

"Учитывая, что значительная часть территории России имеет изолированные энергосистемы, а в качестве энергоресурсов используются неэкологичные уголь и мазут, малая энергетика поможет обеспечить устойчивое развитие этих территорий и улучшить экологическую обстановку. И, конечно, говоря об экологии, нельзя не упомянуть о концепции замыкания ядерного топливного цикла. Эта уникальная стратегия реализуется исключительно в нашей стране, она позволит обеспечить людей экологически чистой энергией на многие столетия вперед", - пояснил он.

Исследовательскую работу Калякин совмещает с общественной - физик-ядерщик возглавляет Совет молодых ученых Калужской области. Одной из главных задач он считает расширение коммуникации между научными центрами, недостаток которой становится барьером для реализации совместных проектов.

"Часто бывает так, что мы не знаем, кто какими разработками занимается не только в стране в целом, но даже в своем регионе или городе. Это серьезная проблема. Эффективная коммуникация необходима для развития науки. Поэтому количество круглых столов, форумов и научных конгрессов должно расти и после Года науки", - отметил он.

Квантовая мечта

Старший научный сотрудник Центра квантовых технологий МГУ Станислав Страупе в интервью ТАСС признался, что сейчас реализует мечту, которая появилась еще на втором курсе обучения на физфаке - построить квантовый компьютер. Уходящий 2021 год он назвал преддверием прорыва российских специалистов: ученые вплотную приблизились к созданию реальных прототипов квантовых компьютеров.

"У нас уже есть устройства, которые в ближайшее время должны стать квантовыми процессорами <...> Одна из систем, с которыми мы с коллегами работаем, основана на кубитах из одиночных атомов рубидия <...> В этом году мы очень продвинулись - теперь умеем делать упорядоченные структуры из этих атомов, контролировать их квантовое состояние. Следующий шаг - заставить их взаимодействовать контролируемым образом, что по сути и открывает дорогу для получения приличного квантового процессора", - отметил он.

Силами исследователей МГУ, МГТУ им. Баумана и ряда российских организаций в России в этом году появился первый отечественный фотонный двухкубитный процессор, также добавил ученый.

"Чего не хватает? Времени, - смеется он. - Существенных недостатков в финансировании исследований сейчас нет - например, есть большая дорожная карта по квантовым вычислениям, государственная программа <...> Просто задачи, которые перед нами ставятся, сложные, и нас все-таки очень мало. Не хватает кадров", - сказал Страупе, выразив готовность внести вклад в обучение новых специалистов, которые придут в Центр квантовых технологий МГУ в последующие годы.