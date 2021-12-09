Депутаты на Сахалине поддержали отзыв на федеральный законопроект о QR-кодах

ТАСС, 9 декабря. Депутаты Сахалинской областной думы в четверг поддержали отзыв на федеральный законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", который регулирует использование QR-кодов в общественных местах, сообщила пресс-служба регионального парламента.

"Сегодня на заседании регионального парламента принято постановление Сахалинской областной думы "Об отзыве на проект федерального закона № 17357-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", - говорится в сообщении.

"За" проголосовали 16 депутатов, пятеро против, всего в голосовании принял участие 21 человек.

Комментируя законопроект, заместитель председателя правительства региона Владимир Ющук отметил, что перелом в борьбе с инфекцией возможен после формирования коллективного иммунитета. "Правительство Сахалинской области имеет четкую позицию: нужны прививки и вынужденные ограничения. <...> Думаю, необходимо <...> дать возможность на региональном уровне губернатору вместе с главным санитарным врачом принимать решения, на каких объектах вводить ограничения через электронный сертификат, исходя из эпидситуации на островах", - процитировала пресс-служба заместителя председателя правительства региона Владимира Ющука.

Проект закона "О внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел ковидом, либо медицинского отвода от вакцинации.

До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.