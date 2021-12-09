В России 53 школы закрыли на карантин из-за коронавируса

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Порядка 53 образовательных организаций в России закрыты на карантин на фоне введения ограничений из-за коронавирусной инфекции. Об этом заявил директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства просвещения РФ Сергей Шатунов.

"По данным на 9-е число, в связи с введением ограничений на территории субъектов РФ из-за коронавирусной инфекции у нас образовательных организаций от общего числа 0,05% закрыты. Это порядка 53 образовательных организаций", - сказал он в рамках расширенного заседания комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Как отметил представитель Минпросвещения, количество школ, в которых на карантин закрыты отдельные классы, составляет порядка 1% от общего числа школ в РФ. "Количество образовательных организаций, в которых закрыты классы, отдельные классы или группы закрыты по карантину, у нас их чуть больше. И где введена отчасти дистанционная форма. Это порядка 1%. Количество образовательных организаций, в которых в основном идет образовательный процесс в очной форме и традиционно, - подавляющее большинство", - заявил он.