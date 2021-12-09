На Украине начнут отстранять от работы невакцинированных чиновников

КИЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Правительство Украины расширило список профессий, представители которых будут отстраняться от работы при отказе от вакцинации против коронавируса. С четверга к перечню добавлены чиновники центральных органов власти, работники социальной сферы и стратегических предприятий Украины.

"С 9 декабря вступает в силу приказ министерства здравоохранения о расширении перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 является обязательной. На этот раз речь идет о представителях предприятий, учреждений и организаций, которые принадлежат к сфере управления центральной исполнительной власти, представителях организаций и учреждений, которые предоставляют социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных заведений, а также работниках предприятий, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства, - "Укрпочты", "Укрзализныцы" ["Украинская железная дорога"]", - отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Он пояснил, что от работы не будут отстранять тех, кто получил хотя бы одну дозу вакцины. "Как только работник сделал как минимум одну прививку от COVID-19, то оснований для отстранения или продления его отстранения от работы нет. Получение как минимум первой дозы не считается уклонением или отказом от вакцинации. В таком случае он должен быть допущен к работе", - заверил Ляшко.

С 8 ноября на Украине обязали вакцинироваться работников сферы образования и чиновников местных органов власти. Норма об обязательной вакцинации не распространяется на лиц, которые имеют противопоказания к проведению прививок от коронавируса и которые предоставили соответствующие медицинские справки.

Вакцинацию Украина начала одной из последних в Европе - 24 февраля. В стране используют препараты британско-шведской компании AstraZeneca, американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, а также вакцину американской фирмы Moderna и препарат от Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson. От применения и производства российского препарата "Спутник V" Киев отказался.

По состоянию на утро 9 декабря на Украине вакцинировано от коронавируса двумя дозами препарата более 12 млн человек из 41 млн жителей страны. Всего же сделано 26 млн прививок.