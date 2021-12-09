В России выявили 30 209 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 30 209, до 9 925 806. Об этом сообщили в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В относительном выражении прирост составил 0,3%.

В частности, 2 111 случаев были выявлены в Санкт-Петербурге, 1 616 - в Московской области, 749 - в Самарской области, 729 - в Красноярском крае, 690 - в Пермском крае. В настоящее время продолжает лечение 1 001 941 человек.

Число летальных исходов возросло на 1 181 против 1 179 днем ранее. Всего с начала пандемии умерли 286 004 пациента.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) составляет 2,88%, следует из данных штаба. В частности, в Москве зарегистрировали 92 смерти, в Санкт-Петербурге - 54, в Московской области - 50, в Воронежской - 39, в Красноярском крае и Волгоградской области - по 35.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 35 794. Всего уже выздоровел 8 637 861 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 87% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки был выписан по выздоровлению 2 961 пациент в Санкт-Петербурге, 2 243 - в Московской области, 1 184 - в Алтайском крае, 864 - в Челябинской области, 841 - в Омской области.

Ситуация в столице

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 948 против 3 004 днем ранее, до 1 974 899.

В относительном выражении прирост составил 0,15%.

Число летальных исходов в Москве возросло на 92 против 90 днем ранее, до 35 035, следует из данных штаба.

Был выписан по выздоровлению 3 171 пациент, а все время вылечились 1 802 118 человек. В настоящее время в столице продолжают лечение 137 746 человек.