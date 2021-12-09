Около 900 млрд рублей будет выделено на строительство соцобъектов в ДФО до 2024 года

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Около 900 млрд рублей будет выделено на строительство социальных объектов на Дальнем Востоке до 2024 года, заявил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Сейчас у нас есть право, возможность и экономическое обоснование для того, чтобы заниматься социальной политикой. До 2024 года на строительство социальных объектов на Дальнем Востоке придет более 900 млрд рублей", - сказа Трутнев на пленарном заседании итогового онлайн-форума "ProДФО".

"Когда мы начали работу в 2013 году, то первое, что мы стали конструировать, это именно преференциальные территории, именно лучшие условия для реализации инвестиционных проектов. И результат у этой работы точно есть, не буду повторяться. Нас тогда много упрекали в том, что мы живем в не очень хороших условиях, что есть куча проблем, связанных с медициной, с дорогами, с детскими садами, а вы экономикой занимаетесь, рассказываете нам об огромных инвестициях, нам от этого ни жарко, ни холодно. Мы это все прекрасно понимаем, но я уже говорил и не могу не повторить - если бы мы начали с социального развития, мы бы проиграли", - заявил вице-премьер.

За все время работы преференциальных режимов на Дальнем Востоке введены в эксплуатацию более 400 новых предприятий, реализуются более 2,6 тыс. инвестпроектов на 6,3 трлн рублей, создаются 196,5 тыс. новых рабочих мест, из которых более 86 тыс. уже создано.

О форуме

Итоговый онлайн-форум "ProДФО: успехи и новые возможности Дальнего Востока в условиях меняющегося мира" проходит 8-9 декабря. Представители власти Дальневосточного федерального округа, федеральные эксперты, руководители молодежных и общественных движений, предприниматели, лидеры мнений обсудят итоги серии форумов, выделят точки роста для каждой из областей жизни регионов, установят новые цели и задачи на 2022 год.