Медики в РФ наблюдают за 177 прибывшими из стран, считающихся опасными из-за омикрона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Почти 180 человек, прибывших в РФ из стран, считающихся опасными из-за нового штамма "омикрон", находятся в обсерваторах с подозрением на коронавирусную инфекцию, 28 из них госпитализированы. Об этом сообщила в четверг руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшнюю эту минуту в обсерваторах находятся 177 человек, прибывших из стран, которые являются зоной риска по новому штамму "омикрон". Из них 32 прилетели сегодня утром <…>, и вот из 177 28 человек уже из статуса пассажиров получили статус пациентов, они госпитализированы. Часть - на основании клинических проявлений, часть - на основании ПЦР-результатов", - сказала она журналистам.