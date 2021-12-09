Заксобрание Красноярского края поддержало федеральный законопроект о введении QR-кодов

КРАСНОЯРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Красноярского края большинством голосов поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, сообщает корреспондент ТАСС с сессии краевого парламента.

"Решение принято", - сообщил спикер краевого парламента Алексей Додатко. За проголосовали 32 депутата, против - девять.

Как сообщила заместитель председателя комитета по охране здоровья заксобрания региона Алена Миронова, при рассмотрении федерального законопроекта комитет заслушал мнение Роспотребнадзора, регионального Минздрава, врачей и получил около 1,5 тысяч обращений от граждан.

"В проекте отзыва мы отмечаем, что поддерживаем концепцию проекта федерального закона, при этом предлагаем в ходе рассмотрения и доработки учесть мнение медицинского сообщества и предложения субъектов федерации", - сообщила Миронова, добавив, что комитет разработал предложения для доработки федерального закона. Среди них возможность получения QR-кодов людям с пороговым значением антител, возможность отказаться от QR-кода, заменив его на сертификат государственного образца, определить меры поддержки малому и среднему бизнесу.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании на транспорте и в общественных местах QR-кодов о прививке от коронавируса. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. Госдума может рассмотреть правительственные законопроекты о введении QR-кодов в первом чтении на пленарном заседании 16 декабря. Это следует из проекта постановления о календаре рассмотрения вопросов палатой с 7 до 22 декабря.

По данным региональных властей, в крае для пациентов с ковидом развернуто 6,1 тыс. коек в 54 госпиталях, занятость фонда - 82%. Всего с начала пандемии в Красноярском крае выявлено 158,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 142 тыс. пациентов, умерли 7,78 тыс. человек.