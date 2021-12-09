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Пандемия COVID-19

В Литве началась регистрация на вакцинацию от ковида детей в возрасте 5-11 лет

Минздрав республики сообщил, что вакцинация начнется 15-16 декабря

ВИЛЬНЮС, 9 декабря. /ТАСС/. В Литве в четверг началась регистрация на вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом сообщил Минздрав республики.

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По данным ведомства, которые передает местный портал Delfi, вакцина для детей этой возрастной группы должна поступить в начале следующей недели, а вакцинация начнется 15-16 декабря.

Как ранее сообщили в Минздраве, в первой партии, адресованной Литве, будет 78 тыс. доз адаптированной для детей вакцины Comirnaty производства американской фармацевтической компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

25 ноября Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало расширить использование вакцины Comirnaty производства Pfizer и BioNTech на детей в возрасте 5-11 лет.

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ЛитваПандемия COVID-19
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