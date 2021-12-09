У Роспотребнадзора пока нет достоверных данных о меньшей опасности омикрон-штамма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Достоверной информации о меньшей опасности нового штамма коронавируса "омикрон" пока нет, сообщила в четверг руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Пока абсолютно достоверных данных, которые подтвердили бы любую из этих гипотез, у нас нет. Ориентируемся только на то, в чем абсолютно уверены", - сказала она журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. Новый штамм обнаружен уже более чем в 30 странах. При этом пока не зафиксировано ни одного случая смерти среди заразившихся омикрон-штаммом

6 декабря были зафиксированы первые два случая заражения штаммом "омикрон" в России. По данным Роспотребнадзора, он был обнаружен у прибывших из Южно-Африканской республики.